Ostuni, lutto cittadino per la scomparsa di monsignor Todisco

OSTUNI (BR) – In occasione dei funerali di monsignor Settimio Todisco, in programma venerdì 28 marzo alle ore 15.30 nella Concattedrale di Ostuni, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata.

Un gesto di rispetto e vicinanza al dolore della comunità per la scomparsa del vescovo emerito, che ha guidato la diocesi di Brindisi-Ostuni per oltre vent’anni, lasciando un segno profondo nella vita religiosa e sociale del territorio.

La città di Ostuni si unisce con commozione alla Chiesa diocesana e ai familiari, rendendo omaggio a una figura di riferimento per generazioni di fedeli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author