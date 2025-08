Ostuni: lite dopo serata in discoteca, un ferito

OSTUNI- Lite dopo una serata in discoteca, turista ferito finisce in ospedale. Il fatto si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Rosa Marina, nota località balneare a nord di Brindisi. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che, per cause da chiarire, in ogni caso per futili motivi, la discussione tra due individui sia degenerata a tal punto che uno dei due (entrambe turisti) è rimasto ferito, verosimilmente con un coltello, circostanza che resta da chiarire. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove i sanitari hanno trattato la ferita con pochi punti di sutura. Sull’episodio indagano, invece, gli uomini del Commissariato di Ostuni.

