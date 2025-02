Ostuni, la rockstar Morrissey ad agosto al Foro Boario

OSTUNI – Sarà il rocker britannico Morrissey, ex Smiths, la star del Locus Festival in programma il prossimo 3 agosto al Foro Boario di Ostuni. Noto al palcoscenico internazionale come leader della leggendaria band, Morrissey suoenrà per la prima volta in Puglia non mancando, immaginiamo, di ripescare dal suo immenso repertorio di classici come Please, please, please Let me get I Want – sì, proprio quella – o This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out, How Soon Is Now? e Bigmouth Strikes Again. Biglietti in vendita generale da venerdì 21 febbraio alle ore 12 su Ticketone e Vivaticket. Pre vendita su Virgin Radio da giovedì 20 febbraio dalle ore 9 alle 22.

