Ostuni, la Regione approva la gestione pubblica della RSA

La Regione Puglia ha ufficialmente autorizzato l’internalizzazione della RSA di Ostuni, struttura attualmente gestita dal privato Medihospes, ma di proprietà pubblica. Il provvedimento, comunicato dal consigliere e assessore regionale Fabiano Amati, segna un passaggio cruciale verso il ritorno alla gestione diretta da parte della ASL di Brindisi.

“È stata una decisione doverosa in linea con i percorsi già realizzati per il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica e per altre RSA pubbliche in provincia di Lecce e Foggia. Il rispetto della normativa vigente, dell’equità territoriale e della sostenibilità economica imponevano una svolta”, ha dichiarato Amati.

L’autorizzazione regionale impone ora alla ASL di avviare, entro la fine di luglio, tutte le procedure amministrative necessarie per assumere la piena gestione del servizio, evitando ulteriori proroghe tecniche, definite da Amati come “fonte di possibile danno erariale”. L’attuale gestione in proroga era da tempo oggetto di critiche per l’assenza di una gara aggiornata e per la violazione del principio di prevalenza pubblica nei servizi sociosanitari.

“Ringrazio i dipendenti della RSA per il sostegno dimostrato a questa scelta e per la professionalità che metteranno al servizio del nuovo corso”, ha aggiunto l’assessore che ha inoltre espresso gratitudine al Dipartimento Salute della Regione Puglia e ai dirigenti Vito Montanaro, Mauro Nicastro, Antonella Caroli ed Elena Memeo per il lavoro svolto.

Secondo Amati, la decisione si fonda su criteri di coerenza normativa e sostenibilità contabile: “L’immobile è pubblico, la gara è scaduta da tempo, i costi sono sostenibili. Non era più ammissibile procrastinare ulteriormente”.

Il consigliere regionale ha infine assicurato che seguirà da vicino l’iter, “perché si proceda con determinazione e senza esitazioni a completare l’internalizzazione, restituendo ai cittadini un servizio pubblico nella sua natura originaria”.

