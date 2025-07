Ostuni, investita dopo la fuga da Rsa: indagato automobilista

OSTUNI – Nella notte tra il 27 e 28 giugno scorso aveva mortalmente investito una 36enne che camminava al centro della strada provinciale che collega Ostuni alla costa, direzione Villanova. Ora, come atto dovuto, un 18enne del posto è indagato per omicidio stradale. Nelle scorse ore, il pubblico ministero della Procura di Brindisi Luca Miceli ha conferito al medico legale Domenico Urso l’incarico per l’esame autoptico sulla salma della donna, ospite di una Rsa presso cui era in cura.

Secondo quanto ricostruito, la 36enne, già in passato, era riuscita per tre volte a fuggire dalla struttura, per poi essere individuata e riaccompagnata dai poliziotti del locale commissariato. Lo scorso giugno, era una notte tra venerdì e sabato, il quarto e fatale tentativo. Mentre vagava in stato confusionale nel mezzo della strada, la donna era stata travolta dal giovane guidatore che si era fermato subito a prestare soccorso e a lanciare l’allarme. Purtroppo, però, per la sfortunata signora non c’era stato nulla da fare.

L’autopsia potrà servire a fugare ogni dubbio sull’assenza di responsabilità a carico del giovane automobilista.

