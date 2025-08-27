Ostuni: Il sindaco Pomes in processione tra la gente

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.
potrebbe interessarti anche
Rapina alle Poste e sequestro di persona: arrestati due brindisini
“Caso Rodari”: in attesa del Tar nuove tensioni in maggioranza
Brindisi, cresce l’attesa per Trezeguet e Moggi, ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”
Ceglie M.ca – Per Skyscanner è tra le città più belle d’Italia
Ceglie M.ca – Arpal Puglia organizza tre giorni di recruiting
Brindisi: porticciolo- centro, un collegamento da ripristinare