Associazione per delinquere finalizzata all’appropriazione indebita, riciclaggio e auto-riciclaggio. Con questa accusa, 10 persone di Ostuni sono coinvolte nell’operazione Golden Cars condotta dalla Squadra Mobile di Brindisi e dagli agenti del commissariato della Citta Bianca.

I dettagli dell’operazione sanno esplicitati in conferenza stampa, in programma alle 11 in Questura.