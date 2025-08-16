16 Agosto 2025

Da sx: Tommaso Gioia e Angelo Pomes

Ostuni, Gioia: “Vicini al sindaco Pomes, uniti per la legalità”

Redazione 16 Agosto 2025
Un grave episodio ha scosso la comunità di Ostuni: nei pressi dello studio del sindaco Angelo Pomes è stata trovata una bomba a mano. Un gesto intimidatorio che ha suscitato sdegno e condanna da parte delle istituzioni e del territorio.

È arrivata anche la reazione di Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, che ha espresso la sua vicinanza al primo cittadino: “Esprimo la mia più sincera solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, in seguito al vile atto intimidatorio che ha subito. Questa è una pagina triste per una città che considero anche la mia e che non merita di essere scossa da simili atti di violenza”.

Gioia ha rivolto un appello al sindaco affinché prosegua con fermezza nel suo percorso amministrativo: “Rivolgo un appello al sindaco affinché continui a lavorare con determinazione, portando avanti il suo impegno per la comunità. Tutta la città è al suo fianco; siamo uniti e non possiamo permettere che la paura ci faccia abbassare la testa. La politica deve rimanere al servizio dei cittadini e non può essere ostacolata dalla criminalità”.

Il consigliere ha inoltre ringraziato le autorità impegnate nelle indagini: “Desidero ringraziare gli inquirenti e tutte le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro che svolgono nel contrastare simili atti e nella tutela della nostra comunità”. L’appello si conclude con un messaggio di unità e resistenza: “Insieme, possiamo e dobbiamo resistere”.

