Ostuni, foto Meloni a testa in giù: si dimette Luca Dell’Atti

Si è dimesso dalla carica di presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti, al centro di una bufera politica dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram di una storia con una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Anche il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, aveva annunciato “serie valutazioni”.

”Bene che alla fine il presidente del museo di Ostuni si sia dimesso dall’incarico. Era necessario e inevitabile. Quanto accaduto non poteva essere sanato con semplici scuse e rammarico. Non si puó incitare alla violenza contro una carica importante dello Stato, per di più donna e mamma, senza prevederne le conseguenze. A maggior ragione se a metterle in atto è una persona che ha responsabilità pubbliche come nel caso del presidente del museo civico di Ostuni che di professione fa il ricercatore universitario, con tutto ciò che questo comporta e per il cattivo esempio che si dà alla collettività. Alle dimissioni non c’erano alternative, erano dovute, bene che siano arrivate. Questa negazione della democrazia che il Premier rappresenta, è fascismo anarcoide delle sinistre”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civico d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.

