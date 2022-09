OSTUNI – Poteva avere conseguenze più gravi la violenta esplosione avvenuta

nella serata di domenica in una abitazione a Ostuni in contrada Donnagniora, nel brindisino, due persone ferite, hanno riportato ustioni su varie parti del corpo. La deflagrazione che sventrato l’edificio, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni ed il funzionario di guardia del comando per la verifica tecnica dello stabile e la messa in sicurezza degli impianti. I due feriti leggermente ustionati sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi, altre due persone sono state medicate sul posto dal personale del 118.