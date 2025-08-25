25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ostuni, dragaggio del porto di Villanova: lavori prorogati

Gianmarco Di Napoli 25 Agosto 2025
centered image

Slitta al 1° gennaio 2026 il termine dei lavori di dragaggio del porto di Villanova. La proroga è stata concessa dal comune di Ostuni

 

About Author

Gianmarco Di Napoli

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Polignano a Mare e Giovinazzo entrano nel circuito Sala Blu di RFI

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Cellino, esplosioni e incendio nell’hangar: resta grave 76enne

25 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

“Sfratto” Croce Rossa, Bruno: “Il sindaco annulli la revoca”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Maltempo, bomba d’acqua nel tarantino, danni soprattutto a Grottaglie

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Andria, incendio in appartamento: nessun ferito, evacuate dodici persone

25 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

potrebbe interessarti anche

Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra”

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, Castrovilli: “La gioia di indossare nuovamente questa maglia è inspiegabile”

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bonus gas, la Regione Basilicata fa chiarezza sui conguagli

25 Agosto 2025 Francesco Cutro