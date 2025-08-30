30 Agosto 2025

Ostuni: crollo pezzi solaio, due donne ferite a Villanova

Anna Saponaro 30 Agosto 2025
OSTUNI- Paura a Villanova di Ostuni, località marina della Città Bianca, dove questa mattina due donne, educatrici di un campo estivo, sono rimaste ferite a seguito della caduta di pezzi di intonaco dal soffitto della camera da letto della struttura nella quale si trovavano. Le malcapitate sono state condotte presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

