Ostuni, Consiglio Comunale sui bandi demaniali:”Saranno revocati”

Si è svolto ad Ostuni, nel pomeriggio di venerdì 6 Giugno, il consiglio comunale monotematico sui bandi per le concessioni demaniali . È’ stato presentato un ordine del giorno, condiviso da tutta la maggioranza e approvato all’unanimità, con cui ci si impegna a revocare i bandi per le concessioni demaniali marittime -avviati nelle scorse settimane- nelle more dell’approvazione del Piano Comunale delle Coste. “La decisione nasce dalla volontà di raccogliere e ascoltare le osservazioni emerse dal confronto con cittadini e associazioni, – scrive sul suo profilo fb il sindaco Angelo Pomes -, confermando l’attenzione e il rispetto per il nostro territorio”. L’ordine del giorno prevede inoltre che venga convocato un incontro pubblico per presentare alla città il Piano Comunale delle Coste.

Il Piano verrà presentato integrato delle modifiche seguite dagli approfondimenti idro-geo-morfologici, da noi commissionati, e dagli approfondimenti paesaggistici, ambientali e archeologici, di cui all’adeguamento del P.R.G. al P.P.T.R, come licenziato positivamente dalla conferenza di co-pianificazione con Regione Puglia e Ministero e dalla valutazione delle osservazioni presentate al P.C.C. adottato dalla gestione commissariale. “ In questo modo facciamo un passo importante per rafforzare e integrare un modello di gestione del demanio costiero, trasparente, sostenibile e pienamente rispettoso delle esigenze di tutela ambientale e delle normative locali e nazionali – conclude il sindaco della Città Bianca”.

Cristina Cavallo