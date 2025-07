Ostuni celebra i 30 anni di “Un’emozione chiamata libro”

Ostuni celebra i trent’anni di “Un’emozione chiamata libro”, il festival letterario che ogni estate anima la Città Bianca con incontri, dibattiti e protagonisti della cultura italiana. Anteprima dell’edizione 2025 dall’11 al 14 luglio, tra Largo Giuseppe Spennati, nei pressi della Cattedrale, e il Chiostro di Palazzo San Francesco, in un percorso suggestivo tra le vie del centro storico.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Una Valle di Libri con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, proporrà un calendario di incontri con scrittori, giornalisti, economisti, magistrati e personalità della scena pubblica.

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 11 luglio con un doppio appuntamento: alle 20.30, il giornalista Mauro Mazza dialogherà con Giorgio Specchia e Massimo Ciullo; alle 21.30 l’economista Carlo Cottarelli sarà intervistato da Michele Carriero presso Palazzo Maresca, in Largo Spennati.

Sabato 12 luglio, sempre in Largo Spennati alle ore 21.00, sarà protagonista Francesca Tumiati, giornalista e autrice per Feltrinelli, in dialogo con Ilaria Solari, firma di testate come Elle ed Esquire.

Domenica 13 luglio, alle ore 20.30, interverrà Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci e curatore del suo archivio. Con Francesca Tumiati presenterà il volume Oriana Fallaci. Processo alla minigonna, edito da Rizzoli, con prefazione di Maria Grazia Chiuri, stilista di origini pugliesi. A seguire, alle 21.30, l’ex sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola sarà intervistato dal giornalista Vincenzo Chiumarulo.

Lunedì 14 luglio, il gran finale si sposterà nel Chiostro San Francesco. Alle ore 21.00, il procuratore Maurizio De Lucia, figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, dialogherà con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Il festival ‘Un’emozione chiamata libro’ è una delle manifestazioni culturali più significative per la nostra città e quest’anno lo dedichiamo con gratitudine all’ex sindaco Lorenzo Cirasino, ideatore di questa rassegna, scomparso nei mesi scorsi”, ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes.

La manifestazione proseguirà con il programma centrale in Piazza della Libertà dal 24 al 27 luglio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori uno spazio di riflessione e confronto sui grandi temi dell’attualità, della letteratura e della cultura contemporanea.

