Ostuni (Brindisi) | Oltre mille in discoteca, disposta chiusura per cinque giorni

Condividi

Oltre mille persone, seicento in più rispetto alla capienza prevista dalla licenza comunale e ben ottocento in più rispetto alla regolamentazione anti contagio regionale. Succede in una discoteca di Ostuni, in provincia di Brindisi. Disposti cinque giorni di chiusura per il locale. La sanzione è stata comminata dalla Questura di Brindisi al termine dei controlli, la scorsa notte. Al gestore è stata anche contestata la violazione dell'ordinanza comunale sull'orario della diffusione della musica e sulla somministrazione di alcolici a minorenni. Durante l'assembramento un giovane è stato colto da malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118.