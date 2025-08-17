Ostuni, bomba davanti allo studio del sindaco. D’Attis (FI): “Fatto gravissimo, il Ministro Piantedosi seguirà da vicino la situazione”

BRINDISI – Sul grave episodio avvenuto ad Ostuni, c’è una decisa presa di posizione anche dell’On. Mauro D’Attis, vice presidente della Commmissione parlamentare antimafia. Preoccupazione e massima allerta a Ostuni, dove una bomba a mano è stata rinvenuta nei pressi dello studio del sindaco Angelo Pomes. Un episodio inquietante, che ha immediatamente attivato le forze dell’ordine e ha suscitato reazioni a livello istituzionale.
Tra le voci più autorevoli intervenute c’è quella dell’onorevole Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e deputato di Forza Italia, che ha espresso vicinanza al primo cittadino e piena fiducia nell’azione degli inquirenti.
“Ho già sentito il sindaco Pomes più volte – ha dichiarato D’Attis in una nota ufficiale – Dobbiamo essergli vicini, confidando nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Si tratta di un fatto grave, a prescindere dal movente che lo ha ispirato.”
D’Attis ha poi informato di aver chiesto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di presiedere una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Brindisi, in coordinamento con il prefetto Luigi Carnevale, al fine di analizzare con urgenza non solo quanto accaduto a Ostuni, ma anche una serie di episodi preoccupanti verificatisi negli ultimi mesi nel territorio brindisino.
“Il Ministro Piantedosi, persona esperta e scrupolosa – ha aggiunto il vicepresidente dell’Antimafia – sta seguendo direttamente anche questo grave fatto accaduto a Ostuni, e sono certo che presto assicurerà la sua presenza sul territorio.”
