Ostuni, bandi spiagge libere: Comitato firma annullamento in autotutela di altri lotti

Il Libero Comitato per la Salvaguardia della Costa di Ostuni (LCSC), insieme ad altre associazioni, ha depositato (nella giornata di giovedì 29 maggio) al Comune di Ostuni l’istanza di annullamento in autotutela dei bandi demaniali relativi ai lotti 3 (Monticelli), 4 (Villanova), 5 (Gorgognolo) e 6 (Costa Merlata).

Il Comitato, in una nota ufficiale, ha ricordato come su queste aree insistano già provvedimenti restrittivi. Con l’ordinanza sindacale n. 119 del 17 maggio 2024, il sindaco ha imposto il divieto di accesso alle aree demaniali marittime, con decorrenza immediata, disponendo anche l’installazione di cartelli di segnalazione per il rischio di pericolosità geomorfologica.

Ulteriori restrizioni erano già state introdotte dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con l’ordinanza n. 76 del 22 novembre 2021, che vietava nella zona di Costa Merlata la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la pesca professionale e sportiva, le attività subacquee e ogni altra attività connessa all’uso pubblico del mare.

Il Comitato denuncia che la decisione di mettere a bando queste aree non solo riduce ulteriormente la libera fruizione del litorale, già compromessa, ma rappresenta soprattutto un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini. Per tale ragione, il LCSC ha invitato l’amministrazione comunale, sia politica che tecnica, ad annullare i bandi adottando un provvedimento di autotutela, coerente con gli impegni di tutela della cittadinanza già assunti con l’ordinanza sindacale.

Il Comitato, infine, ha sottolineato che i cartelli di pericolo sono ancora presenti e visibili lungo i tratti di costa interessati, a testimonianza della criticità ancora attuale di tali aree.

About Author

Cristina Cavallo