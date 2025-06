Bagnini eroi a Rosa Marina: salvate 14 persone durante una mareggiata

OSTUNI (BR) – Fine settimana di grande coraggio e tensione sul litorale del consorzio Rosa Marina, dove una violenta mareggiata ha messo in pericolo la vita di numerosi bagnanti. Grazie al tempestivo e straordinario intervento dei bagnini in servizio sui lidi Rodos, Lambertiana e Capanno, sono state tratte in salvo ben 14 persone, in nove diverse operazioni di soccorso.

L’episodio più drammatico si è verificato nei pressi del boschetto, quando un uomo anziano è stato trascinato dalla corrente verso gli scogli. Il primo a intervenire è stato Antonio Zollo, bagnino in servizio sulla spiaggia libera, che si è tuffato in acqua nonostante le onde impetuose. Vista la pericolosità della situazione, due colleghi del lido Rodos, Andrea Nardelli e Giuseppe Leone, si sono lanciati a loro volta tra i flutti per portare a termine il salvataggio.

I tre, dopo aver riportato l’uomo a riva, sono crollati esausti per lo sforzo fisico e sono stati immediatamente assistiti da medici presenti sul posto. Dopo pochi minuti di recupero, con ammirevole senso del dovere, hanno ripreso il servizio per affrontare le successive emergenze.

In risposta alla criticità della situazione, è stato attivato un pattugliamento straordinario dell’intera costa, coinvolgendo tutto il personale disponibile, inclusi gli attrezzisti, con l’obiettivo di impedire ulteriori accessi in mare. Informata anche la Capitaneria di Porto, che ha monitorato l’evolversi degli eventi.

La giornata del 21 giugno si conclude così con un bilancio positivo grazie al sangue freddo, alla prontezza e al coraggio del personale di salvataggio. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare le indicazioni e i divieti di balneazione durante condizioni meteo avverse.

