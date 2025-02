Ostuni, auto rubata ritrovata dopo incidente: si cerca il conducente

OSTUNI – A bordo di un’auto rubata ha avuto un incidente, forse a margine di un inseguimento. Eppure, non ci sono tracce del misterioso conducente di una Giulietta ribaltata su un lato ritrovata questa mattina ad Ostuni, lungo la provinciale per Martina Franca. La vettura era stata rubata una decina di giorni fa in provincia di Taranto, a San Giorgio Jonico.

Ad indagare sono gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato. Il mezzo mostrava gli evidenti segni di un sinistro e, forse, di uno speronamento in piena regola. Parabrezza e lunotto posteriore sfondati, vetri in frantumi e, sulla parte posteriore, altri segni che lasciano immaginare l’impatto con un altro veicolo.

Sul posto anche la scientifica. Gli investigatori sono ora sulle tracce dei protagonisti di questa strana vicenda. In primis, del misterioso conducente dell’Alfa.

