Ostuni, auto perde controllo: sei mezzi coinvolti in incidente

Incidente senza gravi conseguenze ad Ostuni quando il conducente di una Tesla ha perso il controllo della sua vettura su via Giovanni XXIII coinvolgente nel sinistro altre cinque vetture sia in marcia che in sosta. Nonostante il pericolo e la paura non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la Tesla oltre alla polizia locale e gli agenti del commissariato locale a supporto per la gestione della viabilità.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts