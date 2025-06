Ostuni: Antonio Morelli nuovo comandante della Polizia Locale

OSTUNI- Presentato Antonio Morelli, nuovo comandante delle Polizia Locale di Ostuni. Alla presenza del sindaco Angelo Pomes, del vicesindaco Giuseppe Tanzarella, dell’assessore alla Polizia Locale Niki Maffei, dell’assessora alla viabilità Laura Greco e dell’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia, è stato ufficializzato l’incarico conferito a Morelli, già comandante a Gallipoli.

“Una figura con esperienza pluriennale in una realtà turistica di rilievo come Gallipoli, nonché profonda conoscenza delle dinamiche operative dei territori ad alta densità di presenze stagionali. È stata una scelta ponderata, che consente di garantire una direzione competente e autorevole al Comando della Polizia Locale, in una fase dell’anno in cui la sua presenza è centrale per la vivibilità, l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. Ringrazio il sindaco Stefano Minerva e l’Amministrazione comunale di Gallipoli per la disponibilità istituzionale dimostrata”, ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes.

”Con il nuovo comandante abbiamo tracciato le priorità su cui lavorare insieme: stiamo mettendo in campo una serie di interventi regolamentari e pianificatori per migliorare la vivibilità e la fruizione del territorio. A questo percorso si affiancherà un’azione incisiva sul rispetto delle regole e sui controlli, per garantire equilibrio tra le legittime esigenze di residenti, cittadini e attività economiche”, ha aggiunto Pomes.

Tra le sfide principali vi sono la gestione del litorale e del centro storico durante la stagione estiva, il contrasto alle occupazioni irregolari di suolo pubblico, la regolamentazione degli NCC e degli api-calessino, oltre all’estensione delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), per migliorare le condizioni di accesso e parcheggio dei residenti nelle aree più frequentate da visitatori e turisti”, ha ricordato il primo cittadino.

Il nuovo comandante della Polizia Locale, Antonio Morelli, ha affermato: “Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco Stefano Minerva e tutta l’amministrazione comunale di Gallipoli per aver accolto la mia richiesta di trasferimento, consentendomi così di rispondere positivamente all’istanza del sindaco di Ostuni. È per me un onore poter servire un territorio importante sotto il profilo turistico come quello ostunese, molto simile, per certi aspetti, a quello che ho avuto l’onore di servire in precedenza. Il concetto di sicurezza urbana sarà centrale nel nostro operato”.

