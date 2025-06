Ostuni, accoltella il rivale durante una lite: arrestato per tentato omicidio

OSTUNI – Al culmine di un litigio avvenuto in un bar, ha tirato fuori un coltello e ha colpito il rivale all’orecchio e alla guancia. A distanza di due mesi e poco più, la Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato un 25enne di Ostuni accusato di tentato omicidio. L’indagato è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi.

I fatti risalgono al 28 marzo scorso quando, poco prima della mezzanotte, all’interno di un esercizio pubblico di Ostuni, alla presenza di molti cittadini, è avvenuta una grave aggressione con arma da taglio verso un cliente. Gli agenti e ufficiali di P.G. del Commissariato di P.S. di Ostuni, avuta informale notizia di tale episodio criminoso e in assenza di denunce di qualunque natura, hanno avviato le indagini acquisendo immediatamente le registrazioni dalle telecamere dell’esercizio commerciale teatro della vicenda.

Accoltella rivale durante una lite: arrestato 25enne

Dalle immagini acquisite si è potuto ricostruire la vicenda. Infatti, si nota un uomo che, brandendo un coltello, colpisce il volto di un altro uomo provocandogli una profonda ferita alla guancia e all’orecchio. Poi lo insegue in strada nel vano tentativo di colpirlo ulteriormente, ma viene dissuaso dall’intervento di una donna lì presente. L’uomo vittima dell’aggressione, sentito sulla vicenda, si è limitato a rispondere sommariamente a quanto accadutogli omettendo di indicarne i motivi e soprattutto l’autore.

Tuttavia, l’attività investigativa svolta dal Commissariato di P.S. di Ostuni sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi ha consentito di ottenere l’ordinanza oggi eseguita. L’uomo attualmente si trova presso la Casa Circondariale di Brindisi.

