Ostuni, 36enne investita e uccisa in strada in piena notte

Una donna di 36 anni, la scorsa notte, è stata investita da un’auto ed è morta lungo la strada provinciale Ostuni-Villanova, nel Brindisino. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla polizia stradale e gli investigatori non escludono l’ipotesi del suicidio. A quanto si apprende, la donna, che era in cura in una struttura a pochi metri da dove si è verificato l’incidente, camminava a piedi al centro della carreggiata ed è stata travolta da un’auto guidata da un giovane che si è subito fermato a prestare soccorso. Vano però è stato ogni tentativo di rianimarla.

