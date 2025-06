Ospedale Nord Barese: 40 giorni di ritardo, fondi a rischio

A lanciare l’allarme la commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, presieduta dal consigliere Saverio Tammacco

È di almeno 40 giorni il ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese, che sorgerà tra Bisceglie e Molfetta. A lanciare l’allarme la commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, presieduta dal consigliere Saverio Tammacco.

Durante i lavori è emerso che il rallentamento nell’iter potrebbe compromettere i fondi previsti dall’articolo 20, destinati alla costruzione della struttura sanitaria. A sottolinearlo è stata Titti Ladalardo, dirigente della sezione Risorse strumentali e tecnologie sanitarie, che ha ricordato come il termine per il completamento del cronoprogramma scada a dicembre 2025. Il mancato rispetto di questa scadenza, ha evidenziato la dirigente, comporterebbe la decadenza dell’accordo di finanziamento, aggravata dal fatto che presso il Ministero della Salute è in atto una riorganizzazione delle strutture, con possibili ulteriori rallentamenti burocratici.

Ladalardo ha quindi rivolto un pressante invito a trasmettere tutta la documentazione necessaria entro la fine di ottobre, per evitare il rischio di slittamenti irreversibili.

Fabiano Amati, assessore regionale al bilancio, ha chiesto di rispettare la data del 10 agosto come termine ultimo per la pubblicazione della gara, ritenendo cruciale evitare altre perdite di tempo. Il consigliere regionale Filippo Caracciolo ha sollecitato una maggiore collaborazione tra la stazione appaltante e l’agenzia regionale Asset, per accelerare le verifiche tecniche.

Saverio Tammacco ha fissato un aggiornamento al 30 giugno per verificare l’effettivo recupero del ritardo e il rispetto dei passaggi previsti dal piano operativo. L’attenzione resta alta, con la consapevolezza che ulteriori dilazioni potrebbero mettere a rischio un’opera fondamentale per il sistema sanitario del nord della Puglia.

