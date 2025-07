Ospedale Monopoli-Fasano, FdI: “È ancora chiuso, inaugurazione inutile”

Nocco e Maiorano contro Emiliano: “Inaugurazione mediatica e politica, il Governo si presenterà solo quando sarà veramente operativo”

Nel giorno dell’inaugurazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, arrivano le critiche da parte di Fratelli d’Italia, che accusano il presidente della Regione Michele Emiliano di aver strumentalizzato l’evento per fini politici.

A sollevare la questione è l’onorevole Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, che interviene sull’assenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato alla cerimonia.

“Non si è trattato di una dimenticanza o di una disattenzione – spiega Maiorano -, ma di una scelta ponderata, legata a un principio di serietà istituzionale. Il Governo sarà presente quando la struttura sarà effettivamente operativa e pronta ad accogliere i pazienti con piena efficienza”. Nella stessa direzione si è espresso anche Marcello Gemmato, in una comunicazione inviata alla Regione nei giorni precedenti l’inaugurazione.

Secondo Maiorano, l’ospedale rappresenta un’opera di grande valore per il sistema sanitario regionale e nazionale, realizzata anche grazie a un contributo statale di oltre 84 milioni di euro, nell’ambito di un pacchetto complessivo da 205 milioni destinato a 16 interventi sull’edilizia sanitaria in Puglia, con una quota statale pari al 95% dei fondi.

“L’inaugurazione anticipata di una struttura non ancora funzionante rischia di apparire come un’operazione di immagine e può generare delusione nei cittadini che attendono risposte concrete sui servizi”, aggiunge Maiorano.

Sulla stessa linea anche la senatrice Maria Nocco, che definisce “sorprendente” l’atteggiamento del presidente Emiliano: “Ancora una volta prevale la logica dello scontro, quando invece servirebbero responsabilità e sobrietà istituzionale”.

La senatrice ricorda come il Ministero della Salute abbia sostenuto con convinzione il progetto, confermando l’investimento di oltre 84 milioni di euro all’interno dell’Accordo di Programma Integrativo siglato nel luglio 2024. “Non si inaugura per un taglio del nastro, ma per restituire ai cittadini un servizio realmente funzionante”, afferma, sottolineando il rischio di creare aspettative non ancora sostenute da una reale attivazione dei servizi ospedalieri.

“Il Governo sarà presente al fianco del personale sanitario e dei cittadini quando l’ospedale entrerà pienamente in funzione. Quello sarà il momento giusto per celebrare un risultato concreto, condiviso e collettivo”, conclude Nocco, che ribadisce la linea adottata da Gemmato come espressione di “rispetto, serietà e coerenza nei confronti della sanità pubblica”.

