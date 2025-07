Ospedale Monopoli-Fasano, Emiliano: “Ore è realtà, una sfida vinta”

L’assessore Amati: “Ora bisogna farlo funzionare alla perfezione”. Fruscio: “Un gran lavoro di squadra”

È stato inaugurato oggi, sabato 26 luglio, il Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, una struttura sanitaria all’avanguardia realizzata per servire un ampio territorio tra le province di Bari e Brindisi, destinata a diventare punto di riferimento per la sanità pugliese. L’opera è stata presentata ufficialmente dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza di rappresentanti istituzionali, sanitari e cittadini.

Situato in un contesto paesaggistico di pregio, tra ulivi secolari e la costa adriatica, il complesso ospedaliero unisce tecnologia, funzionalità e sostenibilità ambientale. La struttura dispone di 299 posti letto, 9 sale operatorie, 10 sale diagnostiche, un pronto soccorso, aree di terapia intensiva, servizi ambulatoriali e diagnostici, un ampio parcheggio e un asilo nido per i figli dei dipendenti. Il progetto integra anche elementi di umanizzazione delle cure, con percorsi interni pensati per il comfort di pazienti e operatori.

Nel suo intervento, Michele Emiliano ha ricordato le difficoltà affrontate nella realizzazione del progetto, condizionato anche dalla lunga fase di emergenza legata al Covid-19, ma completato in sette anni. “Da oggi parte il trasferimento delle attività dal San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura”, ha dichiarato. “Si tratta di un processo articolato, che coinvolgerà persone e attrezzature. È fondamentale che il personale acquisisca familiarità con gli spazi e i sistemi della nuova sede, garantendo sicurezza e qualità dell’assistenza”.

Tra le autorità presenti, anche l’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati, che ha sottolineato il carattere strategico dell’opera per la gestione delle malattie tempo-dipendenti, ovvero quelle che richiedono un intervento tempestivo per salvare la vita dei pazienti. “Abbiamo posto la prima pietra nel 2018 e oggi l’ospedale è completo in ogni parte: arredi, tecnologie, strutture. Ora dobbiamo farlo funzionare al meglio”, ha evidenziato.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, che ha definito il nuovo ospedale “una grande realizzazione collettiva, frutto delle competenze, del lavoro di squadra e della collaborazione tra istituzioni, tecnici, professionisti e imprese”. Fruscio ha voluto ringraziare in particolare i dipendenti della ASL e tutti gli attori coinvolti nella costruzione dell’opera.

All’inaugurazione hanno preso parte anche i sindaci di Monopoli, Angelo Annese, e di Fasano, Francesco Zaccaria, oltre a progettisti, operatori sanitari, imprese e cittadini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author