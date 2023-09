Ospedale Martina Franca. Perrini: “bene postazione fissa di Polizia”

Non può che farci piacere la pronta risposta del direttore generale dell’Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco che, di fronte della richiesta di una postazione fissa di Polizia all’ospedale di Martina Franca – dopo l’ultima aggressione subita da operatore sanitario – ha provveduto a dar seguito alla richiesta. È il commento del vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

«Voglio pubblicamente ringraziare la Direzione generale, sanitaria e amministrativa della ASL di Taranto, del Direttore Sanitario e Amministrativo, preoccupato come sono per gli ultimi atti di gratuita violenza, un plauso anche al Questore di Taranto Massimo Gambino, per la prontezza con la quale ha affrontato questa problematica».

