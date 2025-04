Ospedale Dimiccoli di Barletta, trapianti di cornea con la tecnica DMEK

BARLETTA – La tecnica DMEK per i trapianti di cornea utilizzata presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta. L’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia applica per la prima volta nell’ASL provinciale il nuovo metodo per ripristinare la trasparenza corneale, finora diffuso soltanto in pochissimi centri specializzati della regione. Si tratta di una svolta poiché permette la sostituzione delle sole cellule danneggiate, preservando l’integrità dell’occhio e garantendo un intervento su una porzione di tessuto compresa tra i 5 e i 10 micron, circa cento volte più piccola di un millimetro.

La nuova tecnica richiede una strumentazione all’avanguardia, ma anche un team specializzato e il supporto delle banche degli occhi. Con il nuovo trapianto della cornea, il paziente riacquista una vista quasi normale entro un massimo di 20 giorni, riducendo notevolmente anche l’utilizzo di punti di sutura.

