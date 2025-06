Ospedale di Ostuni verso l’intitolazione a Papa Francesco

L’ospedale di Ostuni potrà essere intitolato a Papa Francesco, lo ha autorizzato la Prefettura di Brindisi.

La procedura, attivata dalla direzione della ASL Brindisi, ha seguito l’iter normativo che prevede l’autorizzazione prefettizia per derogare alla regola generale secondo cui non è consentito intitolare luoghi pubblici a persone viventi oppure se non trascorsi almeno dieci anni dalla loro scomparsa.

La concessione rappresenta un importante riconoscimento alla figura di Papa Francesco, pontefice simbolo universale di pace, solidarietà e vicinanza agli ultimi. L’iniziativa, già deliberata dall’azienda sanitaria, potrà ora proseguire con l’ufficializzazione e l’apposizione del nuovo nome all’ingresso del presidio ospedaliero di Ostuni.

Un gesto simbolico ma di forte impatto per la comunità ostunese, che vedrà uno dei suoi presidi sanitari assumere il nome di una delle figure più rappresentative della Chiesa contemporanea.

