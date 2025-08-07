Ospedale Melfi, confronto con dg AOR San Carlo: permangono criticità rilevanti

Nella giornata di ieri si è svolto a Potenza l’incontro tra il Direttore Generale,dell’ Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo’, Ing. Spera e una delegazione del Partito Democratico di Melfi, composta dal segretario cittadino Marco Zampino e dai consiglieri comunali Luigi Simonetti,Angela Di Lalla e Vincenzo Bufano.

L’incontro, richiesto ufficialmente lo scorso 15 luglio, è stato un’occasione di confronto franco e costruttivo sulle attuali condizioni dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi. Non più tardi di qualche mese fa ci siamo impegnati nella raccolta di circa 1500 firme di cittadine e cittadini preoccupati per quello che accade al nostro nosocomio.

Pur apprezzando la disponibilità della Direzione al dialogo e valutando positivamente gli investimenti infrastrutturali eseguiti e le rassicurazioni ricevute in ordine all’assunzione di nuovo personale, all’attualità rimangono criticità evidentemente non in linea con le esigenze reali dellutenza e dello stesso personale sanitario.

Ribadiamo la necessità di affrontare con decisione alcune criticità ormai strutturali: dal rafforzamento del presidio di emergenza urgenza (che non può essere retto solo – e ciò avviene pressoché sempre – da un gettonista e due infermieri), al ripristino della guardia cardiologica notturna, alla garanzia di condizioni di lavoro adeguate per tutto il personale rafforzandone la dotazione organica, in una condizione di affanno di molti reparti, tra cui Medicina, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia, Laboratorio analisi,Ortopedia. Senza dimenticare le criticità del ticket, del servizio mensa e delle troppo lunghe liste di attesa.

Non si tratta di richieste eccezionali, ma di elementi minimi per assicurare un servizio sanitario pubblico efficiente e sicuro in un territorio strategico e altamente industrializzato come quello del Vulture-Melfese.

Quello di Melfi, infatti, è un presidio fondamentale che, al momento, nelle mille difficoltà, si regge solo grazie allo sforzo encomiabile degli operatori che ci lavorano, che vanno ringraziati e supportati sempre per l’impegno profuso, molto oltre ogni dovere.

Il Partito Democratico di Melfi continuerà quindi, a monitorare con attenzione la situazione, a raccogliere segnalazioni e a sollecitare risposte concrete, a promuovere confronti pubblici, con spirito propositivo e nell’interesse esclusivo della comunità e del diritto alla salute.

PARTITO DEMOCRATICO MELFI

