Ospedale di Manduria, pronto a riaprire il reparto di Cardiologia

Ad annunciarlo è Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto

Prosegue l’attività per la riapertura del reparto di Cardiologia dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, sospeso da alcuni anni. Ad annunciarlo è Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, che evidenzia come l’impegno condiviso con Michele Emiliano e la direzione strategica dell’ASL Taranto stia portando risultati concreti.

Dal 1° giugno 2025, il servizio cardiologico è nuovamente attivo H24, con presenza fissa del cardiologo anche nelle ore notturne, per garantire consulenze a tutti i reparti, al Pronto Soccorso e alla Rianimazione. Un passo importante verso il pieno ripristino dell’unità operativa complessa.

Il team della Cardiologia, guidato dalla nuova primaria Giovanna Rodio, è attualmente composto da:

5 cardiologi a tempo indeterminato, di cui 2 con mobilità d’urgenza

2 cardiologi provenienti da altri presidi a supporto

1 cardiologo libero professionista

2 specialisti ambulatoriali territoriali

2 medici specializzandi

A supporto del reparto, sono stati già assegnati 12 infermieri, mentre sono in corso le procedure di assegnazione per gli OSS, a seguito del completamento delle prove selettive e dell’avvio del corso formativo dedicato.

È inoltre attivo un bando per l’assunzione di dirigenti medici di Cardiologia a tempo indeterminato, con scadenza il 5 luglio 2025, per rafforzare ulteriormente la dotazione organica in vista della riattivazione del reparto.

Borraccino ha voluto ringraziare il direttore generale Vito Gregorio Colacicco, il direttore sanitario Sante Minerba, il direttore amministrativo Vito Santoro e Cosima Farilla, direttrice medica del presidio, per il lavoro svolto con determinazione e coordinamento.

Tra gli episodi significativi citati, anche un intervento salvavita eseguito alcuni mesi fa su una paziente di 85 anni ricoverata in Rianimazione, a cui fu impiantato d’urgenza un pacemaker dalla dottoressa Rodio e dal personale delle unità coinvolte, a dimostrazione della competenza e prontezza dell’equipe medica.

La riapertura ufficiale del reparto di Cardiologia rappresenta un passaggio centrale nel potenziamento della sanità pubblica nella zona orientale della provincia di Taranto, coerente con l’obiettivo regionale di rafforzare i presidi territoriali e migliorare l’accessibilità alle cure specialistiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author