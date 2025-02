Ospedale di Castellaneta: Le dimissioni dei medici e la gestione delle carenze

CASTELLANETA (TA) – L’ASL Taranto fa chiarezza sulle dimissioni del personale medico all’Ospedale San Pio di Castellaneta. Nel mese di dicembre 2024, quattro medici della Medicina Interna hanno lasciato la struttura dopo aver vinto concorsi in altre aziende sanitarie, tra cui l’ASL Bari e il Policlinico di Bari. Per far fronte a questa situazione, i medici rimanenti copriranno circa 10 turni aggiuntivi da 6 ore ciascuno nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda la Pediatria, a partire dal 1° marzo 2025, due medici seguiranno il percorso della Pediatria di Libera Scelta, riducendo a due il numero di specialisti in struttura, precedentemente quattro. Tuttavia, i turni saranno coperti da medici in convenzione provenienti dall’ASL Bari e dal Policlinico di Bari. In totale, saranno garantiti 47 turni da 6 ore: 10 dai pediatri interni e 37 da quelli convenzionati.

Infine, l’ASL Taranto ha reso noto che, nonostante l’esame delle graduatorie di altre aziende sanitarie per le aree MECAU, Medicina Interna e Ginecologia, non sono stati trovati idonei. Pertanto, sono in corso concorsi per numerosi posti: 3 per Dirigente medico in Rianimazione, 1 per Patologia Clinica, 2 per MECAU, 4 per Medicina, 1 per Ginecologia, 2 per Pediatria, 2 per Ortopedia, 1 per Radiologia e 3 per Urologia.

