Ospedale di Andria, Di Bari (M5S): “Altro slittamento, basta sorprese”

La pentastellata: “Troppi colpi di scena, i cittadini sono sfiduciati, hanno bisogno di trasparenza e tempi certi”

Il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria subisce un nuovo rallentamento. A renderlo noto è Grazia Di Bari, consigliera del Movimento 5 Stelle, intervenuta nel corso dell’audizione in I Commissione del Consiglio Regionale.

“Seguiamo da anni la vicenda del nuovo ospedale – ha dichiarato Di Bari -, ma continuiamo a registrarne sviluppi imprevisti, come se fosse un giallo. Nelle ultime audizioni sembrava tutto in ordine, con il rispetto del cronoprogramma presentato a marzo: bando previsto per settembre 2025, aggiudicazione entro marzo 2026. Invece oggi ci ritroviamo con un ennesimo ostacolo”.

Il problema emerso riguarda l’approvazione imminente del nuovo prezzario regionale delle opere pubbliche, che determinerà un inevitabile slittamento nella consegna e validazione del progetto esecutivo e quindi nella pubblicazione del bando di gara. Un ritardo che, pur essendo in fase di gestione tecnica con l’interlocuzione tra progettisti e l’Agenzia regionale Asset, rappresenta comunque un altro inciampo in una vicenda già segnata da lungaggini.

“È in corso una revisione intermedia da parte dell’Asset, con osservazioni che in parte sono già state affrontate, ma dobbiamo essere chiari con i cittadini – ha precisato Di Bari -. Servono tempi certi. Il 28 luglio, in occasione della prossima audizione, ci aspettiamo indicazioni precise anche sulla firma dell’accordo di programma con i ministeri competenti, per cui è necessario l’ok da parte del presidente Michele Emiliano e del ministro Orazio Schillaci”.

La consigliera ha inoltre chiesto aggiornamenti sugli interventi relativi alla viabilità e ai sottoservizi, finanziati con 6 milioni di euro di Fondo Sviluppo e Coesione, ricevendo rassicurazioni sul coinvolgimento del Comune di Andria con il supporto tecnico dell’Asset.

Ma l’allarme più urgente riguarda l’attuale ospedale “Bonomo”: “Anche se il nuovo presidio verrà completato, non sarà pronto prima del 2029 – ha sottolineato Grazia Di Bari -. Nel frattempo è fondamentale investire sul Bonomo per evitare che diventi un contenitore svuotato di risorse e competenze. Servono medici, personale sanitario, attrezzature. Senza capitale umano, il nuovo ospedale non potrà funzionare”.

“Il territorio della Bat è stato troppo spesso trascurato e i cittadini meritano chiarezza e risposte concrete. Continueremo a vigilare con attenzione, augurandoci che non ci siano altri colpi di scena. Ne abbiamo avuti già troppi”, ha concluso.

