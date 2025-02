Osmairm: pagati gli stipendi, ma preoccupazione per il futuro

Il 18 febbraio finalmente sono stati pagati gli stipendi degli oltre 600 dipendenti di Osmairm.

Questa notizia è stata ufficializzata, durante il tavolo sindacale tenutosi ieri a seguito del sit-in di protesta organizzato da CISLFP, FPCGIL e UILFPL lo scorso 14 febbraio. “Durante l’incontro, il management dell’azienda ha spiegato quali siano state le ragioni che hanno prodotto il ritardo dell’erogazione stipendiale, ma a nostro avviso, ciò non giustifica, l’atteggiamento ermetico assunto dalla parte datoriale nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno della Casa di Cura” spiega Flavia Ciracì, segretaria territoriale Cisl Fp Taranto-Brindisi.

“Siamo preoccupati per il futuro dell’intera struttura sanitaria, che sembrerebbe essere in evidente difficoltà economica. Ragion per cui, la Cisl Fp ha ribadito che le lavoratrici ed i lavoratori molti dei quali monoreddito, non potranno subire in futuro ulteriori ritardi di pagamento, poiché le ricadute sociali in alcuni casi, sarebbero devastanti.

In considerazione di ciò, abbiamo altresì rappresentato la necessità di un confronto costante e solerte con il management, nel rispetto delle corrette relazioni sindacali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author