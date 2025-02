Osmairm Laterza, protestano i lavoratori senza stipendio

Dalla Regione riceve 30 milioni per le case di riposo in convenzione, ma l’Osmairm non paga gli stipendi di gennaio per non meglio precisati “problemi tecnici”. Stamattina la protesta dei dipendenti della società, riconducibile a Clemy Pentassuglia, moglie dell’assessore regionale Gianfranco Lopane

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author