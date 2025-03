Oscar 2025: trionfo di Anora, Italia a mani vuote

La notte degli Oscar 2025 incorona Anora, che si aggiudica cinque statuette su sei candidature, dominando la serata. La giovane Mikey Madison, a soli 25 anni, conquista l’Oscar come migliore attrice protagonista, mentre Sean Baker firma un poker da record, vincendo per miglior film, regia, sceneggiatura e montaggio.

Delusione per l’Italia, che resta senza premi: Isabella Rossellini, candidata come migliore attrice non protagonista per Conclave, viene battuta da Zoe Saldana (Emilia Perez), mentre la set decorator Cynthia Sleiter perde il premio contro gli scenografi di Wicked.

Grande successo anche per The Brutalist, che porta a casa tre Oscar, tra cui quello per la miglior fotografia, colonna sonora e miglior attore a Adrien Brody, che conquista così il suo secondo Academy Award.

