FRANCAVILLA FONTANA – Nessun trasferimento dal Camberlingo ad Ostuni: l’ortopedico con le valigie già in mano per volontà della Asl di Brindisi resta nel reparto del nosocomio francavillese, mettendo in pausa, almeno per il momento, le polemiche sul ridimensionamento del nosocomio dove, come si ricorderà, sono sospesi da due settimane i ricoveri in Ginecologia e Ostetricia. La notizia del “tutti fermi” in Ortopedia è stata “battuta” in serata dal sindaco Antonello Denuzzo che si era opposto al provvedimento.

“L’Asl di Brindisi – ha scritto Denuzzo – ha revocato la disposizione di servizio con cui un medico del reparto di Ortopedia era stato trasferito nei giorni scorsi da Francavilla Fontana all’Ospedale di Ostuni”.

Insomma, i guai del Camberlingo restano – il personale svolge quotidianamente il proprio lavoro in condizioni difficili, scrive il sindaco uscente e candidato – ma il medico sul punto di essere trasferito resta, per il momento, a Francavilla Fontana.

