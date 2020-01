Ortanova, bomba davanti a negozio d’intimo

Condividi

Un attentato dinamitardo che arriva a poche ore di distanza dalla mobilitazione contro le mafie organizzata dall'associazione Libera nella giornata di ieri, che ha raccolto tra le strade di Foggia circa 20 mila persone. È successo ad Ortanova, a pochi chilometri da Foggia: intorno alle 5 un ordigno è esploso davanti alla serranda de "La boutique dell'intimo" sita in via Aldo Moro, negozio riconducibile al presidente del consiglio comunale Paolo Borea (già colpito da atto intimidatorio a dicembre). La deflagrazione ha divelto la saracinesca, mandato in frantumi la vetrina, danneggiato l'insegna e parte degli arredi interni del locale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.