In un drammatico incidente una persona è deceduta e altre tre sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto in tarda mattinata sulla strada provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella, nel Foggiano. Per cause in corso0 di accertamento due auto si sono scontrate. Sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. I feriti sono stati trasportati al policlinico Riuniti di Foggia e all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.