2 Settembre 2025

Orta Nova, tavolata solidale di 1000 persone per comprare un’ambulanza

Antonella D'Avola 2 Settembre 2025
Orta Nova (FG) – Mille persone, mille cuori, seduti uno a fianco all’altro in un’unica lunghissima tavolata, per dimostrare il valore della solidarietà. Un’iniziativa senza precedenti nel Foggiano⤵️🎤

Antonella D'Avola

