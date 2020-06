Condividi

Una bomba carta è esplosa intorno alle 13:30 ad Orta Nova, nel foggiano. Al momento dell'esplosione l'auto, una Lancia Musa, era parcheggiata in via Fratelli Rosselli. La deflagrazione ha danneggiato seriamente il mezzo e ha messo in allarme i residenti del quartiere. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.