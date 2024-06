Orsara di Puglia, primo Contratto di Foresta del Sud

Orsara di Puglia – P.A.B.L.O. (Pianificazione Ambientale, Boschiva del Lago di Occhito), il primo Contratto di Foresta del Sud. Giovedì 13 giugno appuntamento a Orsara di Puglia

Sui Monti Dauni si torna a parlare del GO PABLO (Gruppo Operativo Pianificazione Ambientale e Boschiva del Lago di Occhito), le cui attività sono finanziate dal PSR Puglia 2014-2022 sulla Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. L’appuntamento è a Orsara di Puglia, presso l’agriturismo Monte Preisi, giovedì 13 giugno alle ore 16. Il progetto – spiega Ugo Fragassi, presidente della soc. coop. agro forestale “A.T.S. Monte Maggiore”, capofila del GO e che al momento annovera una decina di cantieri attivi in cui sono impegnati oltre 300 lavoratori, soci e non, di cui 250 a tempo indeterminato – muove i suoi ultimi passi, in quello che è stato un percorso tortuoso, come i sentieri che in questi anni sono stati studiati, ma nello stesso tempo avvincente perché ha portato a risultati ambiziosi come quello di dotare l’area di un piano di gestione forestale ed alla sottoscrizione del primo Accordo di Foresta in Puglia”. Ad Orsara di Puglia, si svolgerà una “Comunità di Pratica” per presentare il Piano di Gestione Forestale redatto nel corso del progetto ed interrogarsi su altri strumenti di valorizzazione a cui si è giunti grazie a PABLO. L’occasione sarà utile a interloquire con gli operatori del settore con l’intento di promuovere una gestione forestale sostenibile e innovativa. Il tutto in attesa dell’evento finale che si svolgerà mercoledì 10 luglio a partire dalle ore 9,30 presso il lago di Occhito e durante il quale oltre a presentare tutti i risultati raggiunti e sottolineare l’importanza dello scambio di buone pratiche fra regioni e territori, si condivideranno i risultati in termini di apprendimenti consolidati per la definizione di nuove politiche.

Il GO PABLO, è promosso dal partenariato composto da soc. coop. agr. “A.T.S. Monte Maggiore” (capofila), Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA) dell’Università del Molise, Legacoop Puglia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata e soc. coop. agr. Tecno Forest, e si avvale dell’apporto tecnico amministrativo di DREAM Italia ed Agriplan s.r.l..

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts