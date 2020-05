Orrore. Tenta di dar fuoco alla moglie, arrestato 72enne

Condividi

Tragedia sfiorata a Melissano dove un uomo di 72 anni, dopo l'ennesima lite, ha tentato di dar fuoco alla moglie dopo averle gettato addosso del liquido infiammabile. Mentre tentata di far partire la fiamma dall'accendino che stringeva tra le mani, la moglie è riuscire a scappare e a chiamare il 112, le urla hanno anche attirato l'attenzione dei vicini. A quel punto l'uomo non ha potuto far altro se non scappare cercando di farla franca, ma i carabinieri sono riusciti a fermalo e su disposizione del magistrato di turno è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118, per fortuna ha riportato solo lievi lesioni. Gli abiti imbevuti di liquido infiammabile e l'accendino sono stati posti sotto sequestro.