Orienteering, Rancan e von Krusenstierna trionfano in Basilicata

La Basilicata è stata protagonista del XX Mediterranean Open Championships di corsa orientamento, accogliendo oltre 300 atleti da 23 nazioni. A dominare le due tappe valide per la classifica generale sono stati lo svizzero Riccardo Rancan, campione mondiale KO Sprint, e la svedese Vilma von Krusenstierna, già campionessa nazionale Sprint, che si aggiudicano il titolo di campioni del Mediterraneo 2025.

Podio tutto svedese e buoni piazzamenti italiani

La Svezia ha conquistato il podio maschile completando le prime tre posizioni con Isac von Krusenstierna e Jonatan Gustafsson, mentre in campo femminile alle spalle della vincitrice si sono piazzate Alva Sonesson e Alva Björk. Ottime le prove degli italiani Fabio Amadesi (sesto) e Jessica Lucchetta (quinta), entrambi del team PWT Italia.

Due tappe spettacolari tra vicoli storici

La prima tappa, disputata a Pisticci tra i caratteristici vicoli imbiancati a calce, ha messo subito in evidenza il predominio svedese, con Gustafsson e von Krusenstierna sugli scudi. La seconda tappa, a Rotondella, ha invece visto il successo di Rancan tra gli uomini e una nuova tripletta svedese tra le donne. La terza tappa prevista a Matera è stata annullata per motivi di sicurezza a causa della pioggia, ma è servita come utile sessione di allenamento tecnico.

La soddisfazione degli organizzatori

«Questi borghi lucani si sono confermati scenari ideali per gare di orienteering di livello internazionale», ha commentato Gabriele Viale, Event Manager del MOC, sottolineando il valore delle tappe come eventi World Ranking validi per la classifica mondiale.

Allenamenti e momenti di amicizia

Il campionato è stato preceduto da una settimana di training itinerante nei comuni lucani, culminata con l’accoglienza speciale a Francavilla in Sinni da parte del sindaco Romano Cupparo alla Nazionale ucraina, in un simbolico gesto di solidarietà e vicinanza.

Verso il futuro

Dopo il successo dell’edizione 2025, l’organizzazione guarda già al 2027, con l’obiettivo di consolidare la Basilicata come polo di riferimento per l’orienteering internazionale e il turismo sportivo.

