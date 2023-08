Oria, un nuovo spazio sportivo polivalente nella villa comunale

Un nuovo spazio polisportivo e riqualificato in toto per la villa comunale di Oria, quasi pronto ad ospitare nuovamente bambini e ragazzi, per attività atletiche non agonistiche ed eventi di natura sportiva. “Quasi” perché sebbene la struttura sia già fisicamente pronta, non è ancora stata assegnata. I campetti in questione possono ospitare attività di tennis, basket, pallavolo e calcio a cinque. La struttura, messa in piedi in poche settimane, è purtroppo già stata vittima di chi, con scarsa pazienza, non ha voluto attendere l’inaugurazione dell’impianto. A tal proposito, l’assessore Domenico D’Ippolito ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti di uno spazio che si augura venga rispettato da tutti.

