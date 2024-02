Oria, trovato un gattino carbonizzato nel centro storico: la denuncia del sincaco Ferretti

Un gesto di orrore ha visto protagonista il centro storico di Oria, dove nella serata di sabato 10 febbraio è stato trovato all’interno di una scatola di cartone un gatto carbonizzato. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, si sono recati i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello. Difficile pensare ad un gesto di natura non dolosa, ma pare che al momento dell’accensione del rogo il micio fosse già morto. La carcassa, come scritto, è stata trovata in una scatola di cartone a sua volta bruciata, in un angolo dell’ex Piazza Coperta. Qualcosa in più la si saprà quando i militari avranno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

LA DENUNCIA DEL SINDACO FERRETTI

In attesa che si faccia luce su quanto accaduto, il Sindaco di Oria Cosimo Ferretti ha rilasciato queste dichiarazioni attraverso una nota ufficiale: “Desidero ringraziare di cuore i Carabinieri della stazione di Oria e gli operatori Monteco, intervenuti prontamente. È fondamentale ribadire l’importanza del rispetto per gli animali e per tutti i membri della nostra società. Questo evento sottolinea la necessità di una buona educazione e di un forte senso civico, valori che dobbiamo coltivare e promuovere ogni giorno. Non smetteremo di lottare per debellare questi tragici atteggiamenti e per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i nostri concittadini, che siano umani o animali. Nel condannare fermamente questo vile atto, l’impegno a lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto, solidarietà e civiltà nella nostra amata città, assume ancora maggior vigore”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author