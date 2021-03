Oria | Tentano di rubare 5 quintali di olive: arrestati in 3

Sorpresi dai carabinieri di Oria mentre asportano olive per circa 5 quintali.

I tre uomini, un 77enne, un 55enne e un 61enne, tutti residenti a Torre Santa Susanna, sono stati sorpresi dagli uomini al comando del luogotenente Roberto Borrello mentre asportavano il prezioso frutto da un terreno in agro di Francavilla Fontana. Ben 5 quintali di olive, recuperati dai carabinieri che hanno infine riconsegnato il maltolto al legittimo proprietario. Recuperate le olive, il trio era finito agli arresti. Poi, come disposto dall’autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito, i 3 arrestati sono stati rimessi in libertà. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.