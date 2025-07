Oria, si rinnova l’appuntamento con il cinema: riecco il Generation Film Fest

Torna ad Oria il Generation Film Fest, rassegna cinematografica patrocinata da Apulia Film Commission e Regione Puglia, divenuta ormai appuntamento fisso, che di anno in anno propone al borgo federiciano ospiti sempre più importanti, per questa quarta edizione quasi tutti al femminile: da Carlotta Natoli a Gegia, passando per Pia Lanciotti, ossia Donna Wanda di Mare Fuori. Profili scelti in maniera tutt’altro che casuale: l’intenzione dichiarata è quella di abbracciare quante più generazioni possibile.

Si parte come ormai consuetudine con le masterclass pomeridiane, nelle quali saranno presenti altri ospiti illustri, per poi passare alle proiezioni dei film ed ai talk serali, per i quali è stata confermata la cornice del chiostro di Parco Montalbano. Mimmo Spina, Raffaele Sarago, Lech Majewski e Giampiero Preziosa saranno gli altri protagonisti di una tre giorni che Oria dedicherà da venerdì 11 a domenica 13 luglio al cinema multigenerazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author