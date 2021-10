Oria | Scontro tra due auto sulla Sant’Andrea

Tanta paura e qualche disagio alla circolazione per lo scontro tra due auto registrato nella serata di giovedì sulla Strada Sant’Andrea. Si tratta della bretella che collega la Statale 7 con il centro abitato di Oria. I due mezzi, una Audi A3 bianca e una Volkswagen Polo grigia, si sono scontrati a ridosso del centro abitato, nei pressi del sottopasso ferroviario. Ferite in maniera lieve 3 persone, medicate sul posto dal personale del 118. A coordinare le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati, affidate ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Oria al comando del luogotenente Roberto Borrello.