Oria, scontro tra due auto in Statale: una donna estratta dalle lamiere

ORIA – Violento scontro tra due auto, all’alba di oggi, sulla Strada Statale 7 che collega Taranto a Brindisi, all’altezza dello svincolo per Oria. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto: un’Audi A3 e una Opel Corsa guidata da una donna, cosciente ma incastrata nell’abitacolo ed estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco prima di essere affidata alle cure del 118. Infine, la corsa in ospedale, al Perrino di Brindisi. Sul posto, anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione.

